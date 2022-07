Intensifican preicfes en colegios del Atlántico

Camilo Mujica Escorcia, estudiante de 11° de la Escuela Normal de Santa Ana en Baranoa, manifestó que los profesores de la Gobernación “son excelentes al explicarnos y la competencia que más he fortalecido ha sido inglés, ya que no me fue muy bien en la prueba diagnóstica, pero durante las clases ya siento que he mejorado la comprensión lectora en este idioma”.

Asimismo, la estudiante Isabela de la Hoz aseguró que esta formación ha sido un plus que les ayudará mucho a obtener unos buenos puntajes en las Pruebas.