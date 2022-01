Gremios piden claridad sobre vacunación de trabajadores

El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, explicó en Blu Radio que el hecho de que se haya expuesto la obligatoriedad del carnet de vacunación para algunos trabajadores, esto no es motivo de una causal de despido justificado, ya que eso, argumenta, implicaría un cambio en el Código Sustantivo del Trabajo, algo que solo lo podría hacer el Congreso de la República.

No obstante, la normativa no dejó claridad en cuanto a cómo debe proceder un empleador en caso de que un trabajador, que tenga contacto con el público, no quiera vacunarse, puesto que esto, como señaló Cabrera, no es causal de despido.

El funcionario del Gobierno insistió en que se trata de una invitación a que haya igualdad de condiciones en el sentido de que en establecimientos comerciales donde se exige actualmente el carnet de vacunación para clientes también haya una exigencia de vacunación a los empleados.

Otra duda también es cómo y a quiénes cobija la medida. En el documento se habla de trabajadores de bares, restaurantes, cines, parques y demás. Sin embargo, no se especifica textualmente cuáles son los establecimientos o sectores que deben exigir el documento.

El ministro de Trabajo insistió en que se trata de cualquier trabajador que tenga contacto estrecho con clientes. Por eso también aplicaría: empleados bancarios, estilistas, barberos, manicuristas, masajistas, vendedores de ropa, calzado y demás.