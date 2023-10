Con masiva asistencia, el Atlántico eligió a sus nuevos gobernantes

Desde las 6:30 a.m. de la mañana David Camacho llegó hasta la Institución Educativa Francisco de Paula Santander sede Petronitas, del ubicada en el municipio de Galapa, con el fin de ejercer su derecho al voto.

Pese a sus esfuerzos por cumplirle a la democracia y llegar puntual a su trabajo, esto último no iba a ser posible por los retrasos que se presentaron en la IE donde la jornada electoral no inició a las 8:00 a.m. cómo fue estipulado por la Registraduría.

Desde muy temprano los Galaperos concurren de manera fluida a esta sede donde hay habilitadas 3938 personas y 12 mesas instaladas.

Por otra parte, Álvaro Pineda, expuso que pudo ejercer su derecho de manera tranquila y rápida en la IED María Auxiliadora, ya que hubo un acompañamiento por parte de las autoridades y delegados asignados para este puesto.

En Puerto Colombia el panorama no fue distinto. Los porteños asistieron a vitar de manera masiva, pacífica y “a conciencia”.

Así lo aseguró Antonio Suárez Jiménez, quien es su fragante en la IE Turística Simón Bolívar, y manifestó que siempre ha votado ahí y se caracteriza por ser un puesto tranquilo.

“Aquí todo se hizo en paz, hubo un control muy estricto sobre todo por el tema de la compra de votos, yo digo que eso ha influido también en que todo esté más tranquilo”, señaló.