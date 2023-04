Promueven empoderamiento femenino con talleres de liderazgo político

Lideresas, representantes de organizaciones sociales, funcionarias municipales, integrantes del Consejo Consultivo de Mujeres, estudiantes, emprendedoras y comunidad en general han participado en los talleres de liderazgo político que se han desarrollado en seis municipios para promover el empoderamiento femenino.

Alrededor de 208 mujeres han participado en estos espacios participativos en Baranoa, Sabanalarga, Usiacurí, Luruaco, Barranquilla y Malambo.

A través de estos encuentros se busca impulsar liderazgos femeninos que lleven a consolidar espacios de representación, tanto en cargos de elección popular local y nacional como en ejercicios estudiantiles de gobierno escolar, donde las jóvenes empiecen a empoderarse como personeras, contraloras o cabildantes.

Dorita Bolívar, secretaria de la Mujer y Equidad de Género, destacó que este taller dirigido a las mujeres del departamento les permite conocer sus derechos y participar de manera decidida en cada uno de los espacios disponibles de la sociedad.

“Estamos trabajando con herramientas efectivas para que las mujeres puedan tener los elementos necesarios de manera segura y empoderada, con mucho conocimiento puedan participar en las elecciones que se avecinan”, explicó la funcionaria.

Durante estas actividades, realizadas en alianza con el Ministerio del Interior, las mujeres han participado de forma lúdica en todas las fases del desarrollo y construcción de una campaña política; trabajando en equipo en la creación del discurso, logo y slogan de su candidata, simulando una jornada electoral.

Valentina León, asesora de la Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior, aseguró que lo primero que deben hacer las mujeres es capacitarse, aprovechando los espacios que brindan los estamentos públicos locales y nacionales para empezar a participar en política y utilizar los mecanismos de participación.

“Tenemos una escuela de participación ciudadana con unos cursos certificados: está la escuela de participación política para mujeres, para jóvenes, control social, organizaciones con discapacidad y cómo construir políticas públicas”, explicó la funcionaria de Mininterior, quien fue tallerista.

En la instalación del taller realizado en Luruaco, la alcaldesa, Marly Gutiérrez, contó a las estudiantes de la Institución Educativa Técnica su experiencia como candidata, habló de los temores y los retos que representa incursionar en el mundo político e instó a las jóvenes a empoderarse y apropiarse de los espacios escolares, sociales y electorales.

Mientras que Mary Rojas, estudiante IET de Luruaco, invitó “a todas las mujeres empoderadas, a las emprendedoras que no se queden calladas, que voten, que se atrevan a hablar, a no permitir ningún abuso, a proponer su nombre en las elecciones y que no le tengan miedo al cambio”.

A su turno, la lideresa y gestora de paz de Malambo, Carmen Díaz, afirmó que aún hay muchos retos para que las mujeres sigan escalando en los escenarios políticos: “Pero ya es el tiempo de la mujer, hay que despertar y seguir adelante, tenemos que ser empoderadas porque nosotras somos más y tenemos que unirnos”.