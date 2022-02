Gobernación inspecciona avance de obras para fortalecer reservorios en Suan

Este viernes la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, llegó hasta la finca El Retoño, ubicada en el municipio de Suan, con el fin de inspeccionar el avance de las obras de fortalecimiento a reservorios para los campesinos beneficiados.

Este municipio es uno de los municipios que más se ha beneficiado con los programas orientados a poner el ‘Campo a Toda Marcha’, como son: entrega de silo y kits de semillas, patios productivos y siembra de alevinos, los cuales brindan seguridad alimentaria y la posibilidad de que campesinos y ganaderos del municipio generen ingresos.

La mandataria supervisó la ejecución de 23 reservorios que se construyen para los pequeños y medianos ganaderos. En total son 534 en todo el Atlántico, de los cuales ya se han entregado casi 300.

“Llegamos a supervisar los 23 reservorios que estamos construyéndoles a los pequeños y medianos ganaderos, para que recolecten agua en época de lluvia y mitiguen los efectos de la sequía. En total son 534 en todo el Atlántico, de los cuales ya hemos entregado casi 300”, afirmó la mandataria.

El secretario de Desarrollo Económico, Miguel Vergara, explicó que la administración departamental ha invertido 3.000 millones de pesos para beneficiar a 534 familias de productores y pequeños ganaderos en 18 municipios del departamento.

Con estos reservorios, que tienen un avance del 55 por ciento de ejecución, los agricultores podrán contar con las condiciones necesarias para recolectar el agua y así hacerle frente a la sequía.

“El agua es el centro de todo el desarrollo económico del campo, con este programa le estamos garantizando a campesinos y pequeños productores que podrán contar con el agua necesaria para sus cultivos y animales en época de sequía, que tanto les ha afectado en los últimos años. Los jagüeyes que se fortalecerán tendrán una dimensión máxima de 300 metros cúbicos para 10 animales aproximadamente”, señaló.

Además, se encuentran realizando actividades de asistencia técnica agropecuaria para el almacenamiento de agua y así poder mitigar los efectos del cambio climático en pequeñas producciones agropecuarias del departamento del Atlántico.

En la visita de seguimiento, la Gobernadora y el Secretario de Desarrollo Económico se reunieron con los 23 beneficiarios del proyecto en el municipio, con el alcalde de Suan, Danilo Cabarcas; y el representante de Fundación Forjando Bienestar, Adolfo Wilches.

El propietario de la finca El Retoño y del reservorio intervenido, Hernando Barrios, manifestó su preocupación por la falta de acceso al agua para sus cultivos y animales, y no dejó ocultar su felicidad de saber que este no será ya más un obstáculo para seguir en su propósito de seguir cultivando su tierra y mejorar las condiciones de vida para él y su familia.

“Por mucho tiempo había tenido problemas con el agua, me tocaba traerla en burro desde un pozo que, lamentablemente, ya no está funcionando porque no tiene bomba sumergible. Ahora con este jagüey tengo la seguridad de que las cosas van a mejorar y así podré dejar de lado la intranquilidad y saber que estamos sobreviviendo a la escasez de agua”, indicó.

Las intervenciones se realizan en 18 municipios del departamento, llegando a campesinos y pequeños ganaderos, y está enmarcado en los programas para la protección de la agricultura familiar, campesina y comunitaria (ACFC), ante situaciones que pudieran afectarles, como las derivadas del cambio climático o por los impactos del Covid-19 en el territorio.