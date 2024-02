“Debemos tener mucho cuidado con que el país pueda quedarse sin gas”

R.

Aquí tenemos que poner todos. Por ejemplo, en el caso del Atlántico, tenemos una sobretasa de seguridad que se debería quitar para que no castiguemos a los que están aquí. Las empresas están haciendo lo posible, pero se necesitan recursos del Gobierno.

Aquí recalco que los valores no los ponen los gerentes, los valores se ponen de lo que se puede cobrar a través de lo que muestren y que sea verdaderamente sustentable, por eso hay que tener mucho cuidado.

El Gobierno hoy tiene la chequera para hacerlo, en cambio de priorizar en otras cosas, hoy la prioridad es el fenómeno de El Niño. Son cuatro meses que tenemos que tener mucho cuidado.

También debemos tener mucho cuidado que no se nos vaya a quedar sin gas Colombia. Ya lo dijo (Mariana) Mazzucato en Cartagena, que hacer una transición mal hecha puede ser un costo innecesario para los más pobres de este país. Es decir, que de la noche a la mañana, no vamos a gastar o no vamos a perforar para tener gas y petróleo es imposible, porque eso va a costarle una gran cantidad de recursos al presupuesto nacional.

Hoy lo que se tiene que hacer es una transición de acuerdo con cada país. Colombia tiene gas y tiene petróleo, busquémoslo y utilicémoslo. No hay que utilizar el importado, porque está muy caro. Además, las térmicas que van a generar el 55 % de la energía en el país requieren de gas.

Así que ojalá no vayamos a tener gas costoso y peligrosamente quedarnos desprotegidos en este momento, porque no entró la energía eólica ni la solar. Necesitamos que esos procesos funcionen y necesitamos que las mismas comunidades de La Guajira lo entiendan, o si no tendremos que traer las inversiones para el Atlántico, Sucre u otras partes donde no están poniendo esas talanqueras a los inversionistas.