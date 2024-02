Desabastecimiento de agua, la crisis que alarma al Atlántico

“He vivido aquí siempre y me toca comprar las pimpinas de agua cada dos días, más o menos. Ahora es que veo que se metió el carrotanque para acá, porque eso no pasaba antes. Sin embargo, me parece bien porque el verano está pegando fuerte y se pone más cara el agua con el pasar de los días”, expresó la residente del barrio Tabardillo.

Aseguró que no dispone de recursos económicos suficientes para comprar agua en bolsa cuando no logra conseguir quien se la traiga del acueducto municipal. “Aquí obligatoriamente hay que comprar el agua porque no llega por tubería y para quienes vivimos del día a día es peor la cosa porque muchas veces no tenemos ni siquiera para comer”.

En Luruaco, el panorama no es diferente. Por más de 28 días en la casa de Arwin Barrios, ubicada en el barrio Villa Estadio, no ha llegado el agua potable, lo que aumenta su preocupación debido a que no ve soluciones a esta problemática.

“Esto es feo y afecta el bolsillo de cualquiera, porque toca comprar agua a cada rato o mirar cómo sacarla del acueducto; en las casas que llega, no tiene mucha presión. Ese es un problema que viene desde hace muchos años, pero ahora se está sintiendo más por la sequía que hay”, expresó.

Asimismo, caminando por las salidas del municipio, con seis pimpinas y tanques llenos de agua, Ariel Barrera va de regreso a casa luego de tomar el líquido de una “poza” para abastecer a su familia. Esto lo hace cada dos días porque no hay servicio en el barrio donde vive.

“Yo me echo como una hora haciendo el recorrido; esto es muy duro y lo hago porque tengo niños pequeños en la casa y no puedo darles cualquier agua porque se pueden enfermar; además, tampoco tengo dinero suficiente para comprarla porque vivo del diario”, expresó.

Albeiro Gómez, habitante de Repelón, expuso que el agua en su casa llega “poquita y día de por medio”; sin embargo, el valor del recibido de acueducto le llega entre $40 mil y $50 mil mensuales, aunque el servicio no es continuo.

“Yo llevo 58 años viviendo aquí, toda mi vida y siempre hemos padecido con el agua. Pero los tiempos han cambiado y me parece que ahora se siente más fuerte la temperatura; espero que den pronta solución al tema del agua porque con la sequía se pondrá peor la cosa”, recalcó.

