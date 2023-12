Estos son los barrios de Barranquilla que estarán sin energía este martes

Los horarios en los que no contará con el fluido eléctrico van desde las 8:10 a.m. a 11:00 a.m. en la carrera 53 con calle 96; y en la carrera 59 con calle 91 será de 12:00 del mediodía a 1:00 p.m., de 2:00 p.m. a 3:00 p.m. y de 4:00 p.m. a 5:00 p.m.

Por otro lado, de 7:00 de la mañana a 5:00 de la tarde se cambiarán e instalarán postes en la carrera 37 con calle 45, en el barrio Chiquinquirá.