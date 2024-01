Programan lavado de redes eléctricas en Puerto Colombia este domingo

Circuito Atlántico: entre calles 39 y 47 entre carreras 25 y 32 (Chiquinquirá, San Isidro, Atlántico, Alfonso López); entre calles 30 y 37 entre carreras 27 y 30 (San Roque); entre calles 30 y 37 entre carreras 21 y 26 (Montes) y entre carreras 17 y 19 entre calles 30 y 36 (La Unión).

Circuito Chiquinquirá: Montes, Chiquinquirá (calle 47 entre carreras 31 y 33), San Isidro y Atlántico (entre calles 44 y 47C entre carreras 26 y 31), San Roque (calle 38 entre carreras 27 y 32 y entre calles 30 y 34 de la carrera 27 a 29), Alfonso López (de la carrera 22 a 26 entre la carretera de la Cordialidad y calle 47B) y Las Nieves (entre carreras 20 y 22 entre calles 27B y 30).

Al interior de la subestación Riomar, Air-e realizará mantenimiento general y pruebas del transformador de potencia con interrupciones breves del servicio en los circuitos Granadillo y Andalucía, de 6:30 a.m. a 7:00 a.m. y de 2:00 p.m. a 2:30 p.m.

Los sectores que comprenderán son: América (entre carreras 44 y 49C entre calles 79 y 82), Altos del Prado (entre carreras 47 y 52 de la calle 79 a la calle 84), San Vicente (calle 84 entre carreras 50 y 51B), Santa Mónica, Altos de Riomar, Riomar y El Poblado.

Por otro lado, este sábado, en el municipio de Soledad se percibirán breves interrupciones por mantenimiento de red y transformador en los horarios y sectores: de 8:00 a.m. a 10:22 a.m. en la calle 50C con carrera 2E; de 10:53 a.m. a 12:55 p.m. en la calle 50A con carrera 3B; de 1:56 p.m. a 3:42 p.m. en la carrera 3B con calle 49; y de 3:58 p.m. a 6:00 p.m. en la calle 49 con carrera 2G4, en el barrio Villa del Rey.