Malestar entre usuarios de Sanitas por demoras en atención

En las distintas sedes de la EPS, decenas de pacientes han estado a la espera de los turnos para consultas y exámenes médicos. A diario, las filas son “interminables” debido a que las autorizaciones se han venido entregando de forma manual, lo que genera más traumatismos.

“Estamos aquí hace más de tres horas y hemos decidido irnos porque las filas son muy largas”, afirmó José Palma, un usuario que llegó hasta el centro de atención ubicado en la calle 84 con carrera 47 en busca de una “rápida” atención.

Roque Útria, un paciente de la tercera edad que se encontraba en la EPS, expresó su “descontento” y “preocupación” debido a que desde hace varias semanas se encuentra a la espera de la autorización para someterse a un procedimiento médico y, hasta el momento, no ha obtenido respuesta alguna.

"Tengo una hernia que no da espera, he venido hasta acá para que me autoricen la cirugía y el servicio es imposible” afirmó. A estas personas también les fue difícil acceder a los servicios, ya que a pesar de tener una fila preferencial la cantidad de adultos mayores superaba en número a la cantidad de funcionarios disponibles para diligenciar los servicios.

“No todos los cubículos están habilitados para atender a las personas, ellos deberían de tener un plan de contingencia para estas ocasiones”, afirmó Claudia Hernández, usuaria de la EPS hace más de seis años.