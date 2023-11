Verano, gobernador electo, invita al presidente Petro a cumbre de la FND

Además, la federación aseveró que este encuentro no es ni debe ser entendido como una cumbre de "los gobernadores de la oposición", ya que fueron convocados los mandatarios electos de los 32 departamentos, por lo que también hizo el llamado al presidente Petro para que asista y así trabajar en la unidad nacional.

El llamado de la FND, con vocería del gobernador electo De la Rosa, se da en medio de la polémica que generó la reunión del presidente Petro en la Casa de Nariño con 14 de los 15 gobernadores electos que considera afines, pese a la polémica que se generó por quienes advirtieron que se estaba dividiendo a los mandatarios departamentales.

"En reunión con 14 gobernadores que fueron elegidos con las fuerzas que me apoyaron en mi primera vuelta presidencial", escribió el jefe de Estado publicando una foto del encuentro.

En este sentido fueron invitados a la Casa de Nariño Óscar Enrique Sánchez, gobernador del Amazonas; Renzo Martínez, de Arauca; Yamil Arana, Bolívar; Carlos Amaya, Boyacá; Henry Gutiérrez Ángel, Caldas; César Ortiz Zorro, Casanare; Jorge Octavio Guzmán, Cauca; Nubia Carolina Córdoba, Chocó; Arnulfo Rivera Naranjo, Guainía; Yeison Ferney Rojas Martínez, Guaviare; Rodrigo Villalba, Huila; Rafael Alejandro Martínez, Magdalena; Luis Alfonso Escobar, Nariño; Nicolás Iván Gallardo Vásquez, San Andrés y Providencia y Luis Alfredo Gutiérrez García, gobernador del Vaupés.

Ante esto, el gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo, también hizo un llamado a la unidad nacional y se pronunció sobre la invitación al presidente de la República a la cumbre de la FND.

"Esperemos que asista a un evento tan importante donde estamos los gobernadores salientes, la voz de las regiones(...) Nosotros tenemos las puertas abiertas, la mejor disposición para que este país sea escuchado desde la región. Acá somos 32 departamentos. No somos 15, no somos 10, no somos 20. Yo creo que esos espacios son importantes porque Colombia es una sola”, señaló en diálogo con Blu Radio.