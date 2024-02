Cumbre en Casa de Nariño sobre tarifas de energía

“Yo creo que la costa Caribe está esperando una solución de fondo y no de forma. Ojalá el presidente la tenga en sus manos y le cuente a las bancadas que hay que hacer para que el bolsillo de la gente se alivie con Afinia y Air-e”, comentó.

Señaló que esto es un tema que no da más espera sin una solución a la mano. “La gente no aguanta más, está desesperada, como lo dijimos el primer día de sesiones ordinarias: la gente tiene que escoger entre comer y pagar la luz, entre pagar la matrícula de su hijo o su hija y pagar la luz y esto no es justo con una región que merece mucho más”.