Cultura y educación, tema central de reunion de Verano con embajador de Cuba

En su visita al despacho de la Gobernación del Atlántico, el embajador de Cuba, Javier Caamaño Cairo, resaltó que se identificaron algunas áreas que son de común interés entre los dos gobiernos.

“El tema de la cultura es una relación que entre los dos países ha fluido de toda la vida de una manera muy bonita y con resultados notorios. De hecho, invitamos al gobernador Verano a que nos visitara próximamente en la Feria del Libro”, manifestó Caamaño.

Asimismo, reiteró su interés en que en algún momento se logre habilitar un vuelo directo a Barranquilla desde La Habana. “Los barranquilleros me decían, no, no hay manera que yo me quite la chancla para ir a Bogotá, para ponerme zapatos y después me vuelva a poner una chancla para ir a Cuba. Entonces tenemos que facilitarles la vida, que puedan todos los costeños desde Barranquilla viajar directo a La Habana y los cubanos, por supuesto”.