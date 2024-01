Cuestionan cesión del manejo de recursos de seguridad en Atlántico a Distrito

Indicó que hay que sentarse a conversar del tema y organizar muchos aspectos para no equivocarse en las decisiones que se tomen.

“Estamos en un punto muy complejo no solo de la seguridad, sino de la dificultad social que estamos viviendo en el departamento. Hay un vacío social, no solo en Barranquilla sino en todo el Atlántico y yo creo que se hace fundamental que hagamos una inversión en el tejido social y eso hace parte de ese gran acuerdo departamental”, mencionó.

Por su parte, Camilo Torres, diputado del Atlántico, destacó la importancia de una articulación entre las administraciones distrital y departamental en este tema de seguridad como la que actualmente existe con Alejandro Char y Eduardo Verano.

Señaló que debe haber concurrencia del Gobierno nacional para apoyar a los territorios y por ello resaltó el llamado de Verano al presidente Gustavo Petro de poner su mirada en el departamento.

Finalmente, la diputada Lourdes López manifestó que este tema lo revisará con números para dar su concepto frente al mismo. Indicó que si bien los mayores aportantes a esta tasa de seguridad es la ciudad de Barranquilla y su área metropolitana, no se puede dejar “acéfalo” al resto del departamento.

“Al resto de municipios no se le puede dejar sin motos y sin apoyo como se venía haciendo con la tasa de seguridad. En nuestros municipios tenemos que tener muchísima seguridad para que la gente no venga a Barranquilla y viceversa. Yo ese tema lo voy a estudiar, todavía no le doy el sí”, apuntó.