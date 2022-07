Consternación en Chorrera por tala de árbol de 400 años

Los habitantes del corregimiento de Chorrera, en jurisdicción de Juan de Acosta, no salen de su “asombro” debido a que un árbol de más de 400 años fue talado a pesar de que no representaba ningún peligro para la población.

La comunidad indicó que el hecho se cumplió sin alguna socialización y además mostró su descontento debido a que el árbol era un “icono” del corregimiento y era visitado anualmente por centenares de personas.

Los moradores explicaron, además, que existía un “permiso exclusivo” para realizar mantenimiento y poda al árbol, pero en ninguna parte del documento se autorizaba acabar con el árbol Sanaguare, que se ubicaba sobre el arroyo Juan de Acosta.

Los residentes del corregimiento describen al Sanaguare como un árbol que guardaba “muchas historias, mitos, leyendas y riquezas del pueblo”; es por ello que exigen a las autoridades explicación y pruebas de porque acabaron con su vida, así mismo se opondrán a que la madera del viejo árbol sea utilizado para negocio.

“Siempre quisieron derribar el árbol y yo me opuse, al contrario, solicite una consulta a la CRA y enviaron un técnico que hizo la respectiva valoración, me dijo que el árbol no estaba en riesgo de caerse, lo único era que tenía unas plantas parasitas que debían retirarse y hacerle control de hongos”, sostuvo Alfonso Molina, abogado y ambientalista del municipio de Juan de Acosta.

El hombre agregó que con la tala del árbol no solo quedan sin hábitat varias especies, así como pájaros que anidaban sobre sus ramas. Sino que también quedó sin barrera natural al embate de las corrientes del arroyo.

“Tengo impotencia y ganas de llorar, por semejante atrocidad y ahora hemos perdido un icono histórico de nuestro pueblo, quedamos sin otro atractivo turístico”, sostuvo el ciudadano Gustavo Hernández en su perfil de Facebook tras conocerse el hecho.

EL HERALDO quiso conocer la versión de las autoridades locales, pero hasta el momento no han dado respuesta alguna sobre el caso.