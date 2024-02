Rechazan terminación de proyecto de concesión Autopistas del Caribe

Frente al panorama de que se mantengan los peajes aún dada por terminada la concesión, indicó que se deben terminar las obras y que la Secretaría Jurídica de la Gobernación deberá tomar acciones jurídicas para que esto se cumpla.

“Hay que hacer una defensa de los intereses del departamento alrededor de que no tiene sustento el que nos estén cobrando peajes para una vía que está inconclusa, que no están terminadas. Entonces yo creo que es momento de que la oficina de la Secretaría Jurídica del Atlántico empiece a tomar acciones y adelantar gestiones frente a la ANI y al Ministerio de Transporte porque no tiene sentido que nos cobren peajes si no se está terminando la obra que nos plantearon para el cobro de los mismos”, apuntó.