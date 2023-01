Colegio en Soledad, ad portas de cerrar por falta de sede

Antes de conocerse la noticia, Beatriz Bedoya, una de las madres de familia, contó a EL HERALDO que matriculó a sus dos hijos para el presente año lectivo. Sin embargo, no le notificaron con anterioridad que ya no iba a funcionar porque el propietario del predio no quería renovar el contrato y por ende los estudiantes tenían que ser remitidos a otros colegios.

“Me siento intranquila que mis hijos estudien en otros colegios, porque no cuento con recursos para trasladarlos a diario”, agregó.

Por su parte, Yenith Benítez, otra madre de familia, manifestó que “si nos resuelven el problema seguiremos haciendo plantones y marchas para que nos escuchen”.

Por otro lado, el propietario del predio del colegio San Antonio de Padua, Carlos Ortiz Leyva, afirmó que han transcurrido siete años y aún la administración de Soledad no ha hecho nada para darle una infraestructura propia a los estudiantes.