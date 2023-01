Alcaldes piden reunión con el Gobierno sobre valorización

Rehusen Martínez, alcalde de Santa Lucía, sostuvo que no existe claridad con relación a la aplicación de este tributo, debido a la poca información que se ha generado al respecto por parte de las autoridades competentes.

“Es algo que no está muy claro. Como administración no podemos oponernos a este proceso, pero está en entredicho el porcentaje que se podría cobrar la valorización”, expuso el mandatario.

Agregó que en Santa Lucía sería nulo el cobro, porque “las personas no tienen grandes cantidades de tierra para ser consideradas terratenientes”.

El alcalde de Suan, Danilo Cabarcas, sostuvo que la decisión del Gobierno nacional no tendría mayor impacto en el sur del departamento debido a las dinámicas de posesión de las tierras por parte de los agricultores y ganaderos.

“Eso no aplicaría para el sur del Atlántico, porque las propiedades aledañas al Canal del Dique son de mediana escala. Son personas que tienen entre 5 y 15 hectáreas, tan solo habrá uno o dos terratenientes. La tierra en el sur del Atlántico está en manos del pequeño y mediano agricultor y ganadero”, expuso el mandatario local.

Hizo un llamado al Gobierno nacional para que se expongan claridades sobre este proceso: “Es una medida que se debe socializar con los alcaldes y las asociaciones de campesinos porque lo que conocemos los anuncios del ministro de Transporte”.

Por su parte, Richard Gómez, alcalde de Campo de la Cruz, aseguró que existe inconformismo debido a los anuncios del ministro de Transporte, puesto que no responde a la realidad de los municipios del sur del Atlántico.

“Los habitantes no pagan el predial por falta de recursos y otro impuesto no será una buena noticia para la comunidad. Al estructurar esta megaobra no se contempló el cobro de valorización”, cerró.