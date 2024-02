Bloqueo en la Vía Cordialidad por falta de agua

Declaró también que es necesario tener comunicación directa con un representante de la empresa Aqualia, empresa operadora del servicio de agua potable en el municipio, para lograr que el servicio se preste en óptimas condiciones.

“Yo he hablado con una ingeniera a cargo del servicio en el municipio, pero ella realmente no tiene capacidad de decisión y es por eso que todo sigue empeorando. Ya nadie confía en la empresa porque esta no está prestando un buen servicio y sus recibos llegan puntuales”, exclamó.

En cuanto a la construcción del peaje, el mandatario local afirmó que como usuario de la vía no le gustaría la implementación del peaje; sin embargo, como administrador no tiene la decisión para evitar que esto ocurra. “Si se llega a instalar deben brindarnos las garantías para la comunidad de Luruaco con una tarifa diferencial porque nos veríamos afectados de manera significativa”.