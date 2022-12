Suiza invertirá USD1,3 millones en jóvenes del Atlántico

La Gobernación a través del programa ‘Atlántico para los Jóvenes’, han logrado vincular más de 5 mil jóvenes provenientes de todos los municipios del departamento, de los cuales cerca de 3.713 de ellos han accedido a capacitaciones en habilidades blandas, becas, subsidios, enrutamiento de empleabilidad y vivienda.

Según la administración departamental, este año trabajaron para fortalecer el componente de empleo con la vinculación de los jóvenes que han preparado y brindándoles oportunidades laborales.

“Es un gran honor ser parte de este programa y les doy las gracias por permitirme estar en algo así, no tengo quejas al respecto porque todo ha sido positivo para mí, ahora soy más independiente, he podido entablar nuevas relaciones interpersonales, académicamente cuento con profesores excelentes que me han ayudado en mi formación profesional”, manifestó Tomás Blanco, quien reside en Galapa y es beneficiario de la Beca para formarse en una carrera técnica.

Los jóvenes migrantes también tienen acceso a este tipo de programas tal es el caso de Angelis Tresmaria, quien pudo capacitarse en la Escuela de Innovación y Emprendimiento. “Cuando llegué de Venezuela me di cuenta que aquí la gente comía muchas cosas frías por el clima, de ahí nació la idea de crear ‘Bolis Las Chamas’ y tuvo buena acogida. Sin embargo, teníamos problemas con la contabilidad y por eso fue clave el curso que dimos con la Gobernación, eso nos ayudó a manejar mejor las finanzas y hacer más sostenible el negocio”.

A través de las alianzas con el sector privado, la Gobernación ha vinculado a 46 empresas que lograron emplear a más de 100 jóvenes y espera enrutar a más de 500 en la próxima fase del componente de empleo.

En el componente de vivienda, más de 50 jóvenes han podido iniciar su proceso para obtener una vivienda propia y beneficiarse de los auxilios del Gobierno Nacional, Mi Casa Ya, y el departamental ‘Vivienda para la Gente’.