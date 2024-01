A partir del 10 de enero subirán los pasajes en rutas de Cotransa

Como un “abuso” han calificado algunos usuarios este incremento al pasaje de la empresa Cotransa, pues aseguran, que será cada vez más difícil realizar estos viajes.

“Aquí todo el mundo hace lo que le da la gana, yo entiendo que todo esta caro, pero no hay empleo y van a subir esos precios así”, manifestó la usuaria Herminia Escobar.

Asimismo, Euclides Cohen, expresó que se trata de un abuso . “No me parece justo porque hasta el momento el precio del diésel no ha subido entonces no entiendo por qué toman esa decisión”, aseveró.