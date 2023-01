Canal del Dique: comunidades piden claridad por anuncio sobre valorización

En el sur del Atlántico no fue bien recibido el anuncio del Gobierno nacional de cobrar un impuesto de valorización por el desarrollo de las obras de la APP del Canal del Dique, que fueron adjudicadas a la firma Sacyr

Los habitantes de los municipios aseguraron que esta medida no es correcta, así como hicieron un llamado para que se entreguen mayores claridades de las condiciones para el pago de este tributo.

Gustavo de la Rosa, líder del sur del departamento, sostuvo que se encuentran “desconcertados” con la posición del Gobierno nacional de realizar este cobro en las comunidades beneficiadas con la APP del Canal del Dique, a pesar de que se ha contemplado como una solución a las constantes inundaciones a causa de la ola invernal.

“Hay una preocupación en los municipios del sur del Atlántico por la declaración del ministro de Transporte del pago de valorización, un impuesto que atropellaría a los campesinos del departamento. Estos pueblos han sido víctimas de la ola invernal desde el 2010 y lo han perdido todo”, aseguró.

Indicó, además, que “los campesinos que bordean las tierras del Canal del Dique no superan las 2 o 3 hectáreas. No sabemos cuál es el número de hectáreas que pondrá el Gobierno nacional para el cobro de la valorización”.

Expuso que se debe realizar una jornada de socialización para despejar dudas alrededor de la puesta en marcha de la APP, en la cual participen las autoridades nacionales y locales, así como la empresa Sacyr y la comunidad en general.

Para el líder Uriel Ávila, el anuncio del Gobierno nacional es motivo de zozobra debido a que no se ha conocido la realización de estudios pertinentes para el cobro de la valorización. “Los campesinos y ganaderos de las zonas cercanas al Canal del Dique no somos terratenientes. Hemos tratado de sobrevivir después de los embates del invierno, donde perdimos cultivos y animales”, dijo. Reiteró que el Gobierno nacional no ha cumplido los compromisos que se han hecho para atender a las poblaciones que han sido afectadas por la ola invernal.

“En los próximos días vamos a tener una reunión para exigir al ministro que nos dé información detallada de lo pensado para el cobro de la valorización”, sostuvo el líder.

A su turno, Hernán Polo, líder de Santa Lucía, reiteró que las personas que se encuentran asentadas en inmediaciones del Canal del Dique son propietarios de pequeñas parcelas: “Se debe hacer un estudio para determinar si existen propietarios con grandes extensiones de tierra en Bolívar para que paguen el impuesto, pero eso en el Atlántico es difícil”.

Polo fue enfático al sostener que, a la larga, las comunidades no se verán beneficiadas con el desarrollo de este proyecto.

“Buscaremos las formas para plantear nuestra inconformidad al Gobierno nacional con relación al impuesto que se proyecta cobrar a los habitantes de las zonas que colindan con el Canal del Dique”, dijo.