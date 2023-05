Anuncian adecuación de transformadores en el norte de Barranquilla

Para este miércoles la empresa Air-e anunció el desarrollo de trabajos de adecuación de transformadores y otros elementos de red con el fin de garantizar la continuidad del servicio en sectores del norte de la ciudad.

Por esta razón, indicó que será necesaria la suspensión del servicio de 8:10 a.m. a 11:10 a.m. en la carrera 59B con calle 96, en el barrio Altos del Limón; de 8:20 a.m. a 11:20 a.m. en la calle 96 con carrera 44, en

El Tabor; y en Altos de Riomar será de 1:40 p.m. a 4:40 p.m. en la carrera 59B con calle 91 y de 1:50 p.m. a 4:50 p.m. en calle 94 con carrera 51B.

Además, personal técnico desarrollará labores de mantenimiento en redes y transformadores de 7:10 a.m. a 11:00 a.m. en la calle 27C con carrera 4B, en Santa Helena; de 12:30 p.m. a 3:00 p.m. en la carrera 4 con calle 24B, y de 3:30 p.m. a 6:00 p.m. en la carrera 4 con calle 23, en Simón Bolívar.

Asimismo, en Malambo se instalarán redes eléctricas de 8:50 a.m. a 5:40 p.m. en la carrera 8 con calle 14 y en la calle 11A entre carreras 6 y 7A. Por otra parte, de 8:45 p.m. a 6:00 p.m. el equipo operativo adelantarán algunos cambios de postes y poda de árboles de la calle 23 a la calle 27A entre carreras 18C y 22B, en Baranoa.