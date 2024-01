Alcaldía de Baranoa girará recursos a bomberos para atender emergencias

“Tenemos identificadas las veredas que han sido afectadas por la temporada invernal del año parado para iniciar una rehabilitación de las vías y facilitar el ingreso de los carrotanques que también se va a necesitar para llevarles algo a los campesinos de la zona rural del municipio”, sostuvo.

Sobre el registro de incendio indicó que se han presentado casos de incendio en cobertura vegetal atribuidos a la metodología en la que los agricultores preparan la tierra. “Ellos hacen quemas y eso sumado a las fuertes brisas se salen de control y generan incendios más grandes. Estamos haciendo un trabajo con los campesinos para que puedan utilizar otro método de preparar la tierra o que hagan las guardarayas con las medidas correspondientes para que no se salgan de control”.

Finalmente, Palma hizo un llamado a no utilizar las quemas para preparar las tierra, no arrojar colillas de cigarrillo en zonas de pasto seco, abstenerse de dejar fogatas prendidas hay que cerciorarse que estén totalmente apagadas, no arrojar plásticos ni vidrios expuestos a los rayos solares.