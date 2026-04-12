Con el objetivo de restablecer el orden en el espacio público y asegurar la movilidad de los ciudadanos, la administración municipal de Malambo puso en marcha acciones frente a denuncias relacionadas con posibles incumplimientos urbanísticos en el municipio.

La Secretaría de Gobierno y la Oficina Asesora de Planeación iniciaron el proceso tras recibir quejas de la comunidad sobre situaciones que estarían afectando el uso adecuado de áreas comunes. En ese sentido, el secretario de Gobierno, Adid Pérez Rodríguez, junto al jefe de Planeación, Javier Yepes, remitieron formalmente el caso a las autoridades competentes.

Lea también: Empieza adecuación de cocinas en el Mercado Sazón Atlántico, en Puerto Colombia

El hecho se presenta en la carrera 8 con calle 11, en el barrio Centro, donde, según habitantes del sector, se estarían desarrollando intervenciones en las afueras de un establecimiento comercial que dificultan el tránsito peatonal y vehicular, además de alterar la convivencia.

En el marco de lo establecido por la Ley 1801 de 2016, la administración solicitó la intervención de la Policía, la Inspección de Policía y la Oficina de Planeación para verificar la situación en terreno.

Entre las medidas contempladas se encuentran la realización de una inspección técnica para determinar si existen infracciones, así como la eventual suspensión de obras y demolición de estructuras que no cuenten con autorización. De igual forma, se prevé la aplicación de sanciones correspondientes en caso de confirmarse las irregularidades.

Lea también: Anuncian cobertura total en plan de calidad para la educación media en municipios

Las autoridades reiteraron su llamado a respetar las normas urbanísticas y a preservar el espacio público como un bien colectivo fundamental para la convivencia ciudadana.