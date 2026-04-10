Por la paz y la convivencia, miles de habitantes del casco urbano y de los corregimientos de Baranoa marcharán el próximo 13 de abril desde la plazoleta Manuel Patrocinio Algarín.

La manifestación, que es promovida desde la administración municipal, tiene como objetivo rechazar los actos de violencia que vienen creciendo en varios sectores del territorio.

“En estos momentos es necesario unirnos como comunidad. La invitación es para todos los sectores y las fuerzas vivas del municipio para que nos acompañen en esta jornada, que busca rechazar los actos de violencia por los que estamos atravesando. La participación de cada uno es clave para decir no a la violencia y sí a la tranquilidad, entre todos podemos recuperar la paz que se construye con unidad”, expresó el alcalde Edinson Palma.

De esta manera, la marcha iniciará a las 7:00 de la mañana y culminará en la plaza principal del municipio.

Los asistentes deberán portar camiseta blanca, llevar pancartas con mensajes alusivos al rechazo de la violencia, en favor de la paz y la convivencia, y llevar globos blancos.

Desde la Alcaldía municipal se reiteró esta invitación a la ciudadanía para que asista porque con su presencia se fortalece la paz, la convivencia y el respeto por la vida.