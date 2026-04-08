Más de 100 niños y jóvenes con discapacidad en Puerto Colombia y sus corregimientos serán beneficiados con el programa Abordaje Integral 2026, una estrategia que busca fortalecer su atención en salud y mejorar su calidad de vida.

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La iniciativa, liderada por la administración municipal, contempla la intervención de profesionales en áreas como estimulación cognitiva, desarrollo socioafectivo, habilidades sensoriomotoras, desarrollo motor, comunicación y lenguaje.

Durante el lanzamiento del programa, también se llevó a cabo la primera fase de entrega de ayudas técnicas, entre ellas sillas de ruedas, sillas neurológicas, caminadores, muletas y bastones, dirigidas a personas con limitaciones físicas.

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El alcalde Plinio Cedeño Gómez destacó que esta estrategia responde a la necesidad de brindar una atención integral a esta población, incluyendo a sus familias y cuidadores.

“Con el lanzamiento de este programa estamos cumpliendo con lo propuesto en nuestro Plan de Desarrollo y mejorando el bienestar social de esta población y sus familias”, afirmó el mandatario.

El programa también contempla actividades complementarias como talleres miofuncionales, espacios de estimulación temprana, actividades deportivas, musicoterapia, así como escuelas para padres y talleres psicoeducativos.

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Por su parte, Salomón Palacio, padre de uno de los beneficiarios, resaltó el impacto de estas iniciativas en las familias. “Estos programas nos ayudan a entender que nuestros hijos tienen capacidades y merecen toda nuestra atención”, expresó.

Con esta apuesta, la administración municipal busca avanzar en la inclusión social y garantizar una atención más integral para la población con discapacidad en el municipio.

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