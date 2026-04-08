El gremio de empresas de transporte público individual tipo taxi en Barranquilla anunció el inicio de un proceso de depuración del servicio, con el fin de fortalecer la operación mediante mayores controles, verificación estricta y el uso de sistemas inteligentes para reforzar la seguridad y combatir la informalidad.

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Uno de los ejes centrales de la estrategia es el fortalecimiento de la tarjeta de control como instrumento fundamental de regulación, identificación y responsabilidad en la prestación del servicio. Esto permitirá una mayor trazabilidad de los conductores y vehículos, así como un control más efectivo frente a irregularidades.

“El objetivo es claro: proteger al usuario, dignificar al buen conductor y cerrar definitivamente las puertas a la ilegalidad dentro del servicio”, señaló Hernando Galofre, vicepresidente de Conaltaxis capítulo Barranquilla.

Entre las medidas que implementarán las empresas del sector se encuentran estrictos protocolos de verificación y control, que incluyen la revisión exhaustiva de la documentación de los conductores, la validación mensual de su identidad mediante registro fotográfico actualizado, la verificación de la autenticidad de la cédula de ciudadanía y de la licencia de conducción, así como la consulta permanente de antecedentes y anotaciones judiciales.

El líder gremial aseguró que estas acciones estarán orientadas a evitar la suplantación, el uso indebido de vehículos habilitados y la infiltración de actores ilegales en la actividad, fortaleciendo la confianza de los usuarios en el servicio.

El gremio recalcó que este proceso no está dirigido contra los conductores formales; por el contrario, busca proteger a quienes ejercen la actividad con legalidad, compromiso y vocación de servicio.

En paralelo, se hizo un llamado urgente a la Alcaldía de Barranquilla y a Puerta de Oro Empresa de Desarrollo Caribe S.A.S. para acelerar la implementación del Sistema Inteligente de Taxis, ya licitado en la ciudad, señalando que la tecnología será clave para garantizar control, transparencia y seguridad.

“La implementación del Sistema Inteligente de Taxis permitirá minimizar el uso de vehículos de transporte público en actividades ilícitas y reducir la posibilidad de que delincuentes se infiltren haciéndose pasar por taxistas”, agregó Galofre.

De igual forma, el gremio hizo un llamado categórico a las autoridades distritales y de control para que adopten correctivos reales y ejerzan controles efectivos frente a la prestación ilegal del servicio público individual en vehículos particulares.

Galofre afirmó que, si bien es legítimo y necesario exigir al transporte legal altos estándares de idoneidad, transparencia y responsabilidad en la selección de sus conductores, también es indispensable establecer la responsabilidad de las plataformas tecnológicas que operan al margen de la habilitación legal, muchas de las cuales no utilizan vehículos tipo taxi.

El gremio cuestionó la falta de operativos y acciones contundentes frente a estas modalidades, que garanticen el cumplimiento de la normatividad y la protección del usuario.

Asimismo, hizo un llamado a conductores y propietarios para cumplir estrictamente la normatividad vigente, así como a los usuarios para utilizar exclusivamente servicios autorizados como medida de protección.

Por último, Galofre invitó a sindicatos y asociaciones de conductores a respaldar estas acciones, orientadas a preservar el buen nombre del gremio y fortalecer la confianza ciudadana en el servicio de taxi.