El Consejo Superior extraordinario de la Universidad del Atlántico aprobó la designación de decanos encargados en cuatro facultades, una de las decisiones más relevantes de la sesión orientada a garantizar la estabilidad académica y administrativa de la institución mientras avanza el proceso de elección de los decanos en propiedad.

La reunión, presidida por el gobernador Eduardo Verano de la Rosa permitió avanzar en la organización interna de la universidad, especialmente en lo relacionado con las directivas académicas.

“Se avanzó también en la escogencia de los decanos que hacían falta y ya completamos la nómina de decanos encargados mientras ocurre el proceso de escogencia de los decanos definitivos”, explicó el mandatario departamental.

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Decanos encargados por 60 días

El Consejo Superior designó decanos encargados en las facultades de Química y Farmacia, Ciencias Básicas, Ciencias Humanas y Economía, cuyos periodos habían finalizado el pasado 30 de marzo.

De acuerdo con lo informado por el rector Rafael Castillo Pacheco, los docentes seleccionados son profesores de carrera de la institución, criterio que fue determinante en la decisión.

“Fueron servidores públicos y en este caso lo que hizo el Consejo Superior fue designar a personas que ocupan el cargo de profesores de carrera al interior de la universidad”, señaló el rector.

Estos nombramientos tendrán una duración inicial de 60 días, tiempo durante el cual se adelantará el proceso formal para la escogencia de los decanos definitivos.

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Durante la sesión también se definió que la elección del representante de las directivas académicas ante el Consejo Superior para el periodo 2026-2028 se realizará el próximo 29 de mayo, una vez finalice el proceso de designación de los decanos.

Según explicó el rector, el cronograma fue elaborado por el comité electoral de la universidad en cumplimiento de los estatutos institucionales y posteriormente avalado por el máximo órgano de dirección.

Nueva vicerrectoría

Durante la sesión también se aprobó en segundo debate la creación de la Vicerrectoría de Regionalización y Desarrollo Territorial, una iniciativa que busca fortalecer la presencia institucional en diferentes municipios del Atlántico.

Por su parte, el rector indicó que esta apuesta está alineada con las políticas nacionales de educación territorial y permitirá ampliar la cobertura mediante programas pertinentes y formación por ciclos propedéuticos.

La consejera Melisa Obregón resaltó que esta decisión contribuirá al posicionamiento de la institución y a su capacidad de responder a las necesidades regionales y globales.