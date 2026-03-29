Seis tramos viales que fueron pavimentados ya se encuentran en funcionamiento con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes del barrio Los Ángeles 3. Estas obras comprenden cerca de un kilómetro, en el marco del proyecto Barrios a la Obra de la administración distrital.

“Vinimos y prometimos estas vías y hoy estamos entregando cerca de un kilómetro de vías aquí en Los Ángeles 3 y todavía falta otro kilómetro, porque cuando se hacen vías con esta calidad el transporte público, la ambulancia, la Policía, entra el progreso y la prosperidad de todos nosotros, porque Los Ángeles 3 va a quedar 100% pavimentado este año”, aseguró el alcalde Alejandro Char, quien realizó la entrega de las obras a la comunidad.

Una de las beneficiarias fue Johana Piña, quien mostró su agradecimiento porque ahora tanto ella como sus vecinas tienen mejores vías para desplazarse en el barrio, al tiempo que hay mejores condiciones para que los niños jueguen o usen sus patines y bicicletas.

“Antes esto eran unas calles donde no se podía caminar porque era pura tierra, piedra, los niños no podían compartir. Esto era demasiado barro y escombro cuando llovía. Estamos satisfechos y agradecidos de tener esta oportunidad de tener esta nueva vía”, expresó la habitante del barrio Los Ángeles 3.

Fueron seis tramos viales los intervenidos en esta zona de la capital del Atlántico.

Otras obras en la zona

En este espacio, el alcalde Alejandro Char confirmó que pronto se dará inicio a los trabajos que darán una solución integral a la recolección de las aguas pluviales, así como a trabajos de alumbrado público.

“Además de la solución de las aguas pluviales y el pavimento, la solución al alumbrado público. Si tenemos la ciudad iluminada, llena de luz, va a haber más seguridad, la gente va a estar en la calle y eso traerá prosperidad para todos. Solución a los pavimentos, solución a las aguas pluviales y solución al alumbrado público, 3 en 1”, recalcó Char.