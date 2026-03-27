Con la llegada de la Semana Santa, las autoridades de salud en el departamento activaron una estrategia integral orientada a garantizar la atención oportuna y reducir riesgos en una temporada que suele estar marcada por el aumento de la movilidad y el consumo de alimentos, especialmente productos pesqueros.

En ese contexto, la Gobernación del Atlántico, a través de su Secretaría de Salud, viene fortaleciendo la red hospitalaria y ajustando su capacidad de respuesta para atender cualquier eventualidad que pueda presentarse durante estos días.

Desde el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias se coordina la operación en los diferentes municipios, asegurando la disponibilidad permanente de ambulancias, personal médico, insumos y servicios de urgencias. Se trata de un trabajo que, aunque no siempre es visible, resulta clave para garantizar la atención en momentos de alta demanda.

En esa misma línea, el secretario de Salud del Atlántico, Luis Carlos Fajardo Jordán, hizo un llamado a la ciudadanía a asumir la temporada con responsabilidad y priorizar el autocuidado. “Es un tiempo para la familia, donde los únicos excesos deben ser la felicidad, el amor y los abrazos”, expresó.

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De forma paralela, se han intensificado las acciones de vigilancia sanitaria en municipios como Santa Lucía, Campo de la Cruz, Luruaco, Repelón, Manatí, Sabanalarga, Suan y Ponedera, donde equipos de salud pública adelantan jornadas de capacitación dirigidas a comerciantes y comunidad sobre la manipulación adecuada de alimentos.

La medida responde al incremento en el consumo de pescado durante esta época, lo que aumenta el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos si no se cumplen las condiciones de higiene, conservación y cadena de frío.

En ese sentido, las autoridades insisten en la importancia de verificar la calidad de los productos antes de su consumo. “Es fundamental que el pescado tenga ojos brillantes, branquias rojas y carne firme, señales que permiten identificar su frescura”, explicó Alejandro Carreño, coordinador del programa de seguridad alimentaria.

Al mismo tiempo, la estrategia contempla recomendaciones dirigidas a la ciudadanía en distintos escenarios, desde los hogares hasta las playas y centros recreacionales. Entre ellas, mantener una adecuada hidratación, usar protector solar, evitar la exposición prolongada al sol en horas de mayor intensidad y no ingresar al agua bajo efectos del alcohol.

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El cuidado de los niños también ocupa un lugar central en las recomendaciones, con el fin de prevenir accidentes domésticos, intoxicaciones o quemaduras que suelen incrementarse durante los periodos de descanso.

Asimismo, se reiteró la importancia de contar con esquemas de vacunación completos, especialmente en personas que tienen previsto movilizarse dentro o fuera del departamento durante la Semana Mayor.

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En medio de este panorama, el fortalecimiento del sistema de salud se presenta como una pieza clave para acompañar una temporada que, además de su significado religioso y cultural, implica un reto en términos de prevención y atención.

Con estas acciones, las autoridades buscan que la Semana Santa transcurra sin mayores contratiempos, en una apuesta por el cuidado colectivo y la prevención como herramientas fundamentales para proteger la vida y el bienestar de la ciudadanía.

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