La Gobernación del Atlántico dio a conocer este jueves los avances significativos que se han logrado en el Hospital de Repelón, en el que tras una importante inversión en modernización, dio apertura a la sala de partos, con la cual se refuerza la atención neonatal y materna infantil.

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Así pues, generó gran emoción en el grupo de profesionales del centro asistencial el nacimiento de Doriangelis Paola, la primera bebé nacida en la nueva sala, inaugurada en diciembre pasado, luego de una inversión de $7.724 millones de la Gobernación del Atlántico que modernizó la infraestructura del hospital municipal, que ahora tiene capacidad para atender a las más de 120 mujeres embarazadas que actualmente residen en el municipio.

El proyecto incluyó la construcción y adecuación de 766 metros cuadrados adicionales, donde hoy funcionan nuevas áreas de sala de partos, observación y hospitalización, así como sistemas de soporte vital indispensables para garantizar una atención segura.

La obra también incorporó dotación biomédica especializada que incluye monitor fetal, servocunas, equipos de reanimación neonatal e incubadora de transporte, además de infraestructura esencial como planta eléctrica, tanque de agua potable, sistemas de gases medicinales y redes contra incendio.

Para María Rosa Jiménez Morales, madre de la primera bebé nacida en la nueva sala, esta transformación tiene un significado profundamente personal: “Estaba preocupada. Le decía a mi mamá que no quería alumbrar por fuera. Quería que mi hija naciera aquí mismo en Repelón y le pedía tanto a Dios que fuera aquí y así fue”.

Hugo Roa Cabrera, coordinador médico de la ESE Hospital de Repelón, explicó que el nuevo modelo garantiza una atención integral desde el control prenatal hasta el nacimiento: “Pueden dar a luz sin riesgo en nuestra unidad de sala de parto y con un buen control prenatal en nuestras instituciones y puestos de salud. Antes tenían muchas dificultades por el traslado a otros municipios; hoy pueden recibir atención segura aquí mismo”, afirmó.

La médica Angelina Peña, responsable de la Ruta Materno Perinatal, destacó que la nueva infraestructura permite fortalecer las estrategias para la reducción de la mortalidad materna: “Esta adecuación es fundamental para atender con calidad y con seguridad a nuestras maternas”, señaló.

Mejoría en las cifras

Gobernación Con la apertura de la nueva sala de partos, las madres de Repelón no necesitan salir de su municipio.

De acuerdo con los reportes del Sistema de Vigilancia Epidemiológica (Sivigila), el departamento alcanzó en 2026 el 100 % de partos institucionales, eliminando los nacimientos sin asistencia profesional que en 2025 representaban aproximadamente el 10 % de los casos.

Sin embargo, el análisis a la semana epidemiológica 8 también revela desafíos que orientan las políticas públicas de salud: El grupo de gestantes con 1 a 3 controles prenatales aumentó del 10 % al 17,4 %; la proporción de mujeres con 4 a 6 controles prenatales disminuyó del 55 % al 39,1 %.

Asimismo, las primigestantes representan el 52,2 % de los casos notificados, duplicando la proporción del año anterior y los casos de bajo peso al nacer (entre 1.000 y 1.499 gramos) registraron una variación del 150 %.

Otro dato relevante indica que el 60,9 % de las muertes notificadas en 2026 ocurrió en el periodo de prealta posparto, lo que refuerza la importancia de fortalecer la vigilancia clínica durante las primeras horas posteriores al nacimiento.

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La subsecretaria de Salud Pública del Atlántico, Olinda Oñoro Jiménez, explicó que estos indicadores permiten orientar las estrategias de prevención. “El trabajo coordinado entre la Secretaría de Salud, los municipios y las instituciones prestadoras de servicios de salud es clave para reducir la mortalidad materna y neonatal”.