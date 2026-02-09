Los departamentos de la región Caribe se han llenado de solidaridad ante la difícil situación que atraviesan más de 40 mil familias en Córdoba, que se han visto afectadas por las fuertes lluvias del segundo frente frío en el país.

En el caso del Atlántico, el gobernador Eduardo Verano De la Rosa, hizo un llamado para apoyar con la entrega de insumos al centro de acopio habilitado en la Galería de la Plaza de la Paz.

“Estamos recogiendo todo; ropa, alimentos, y productos de higiene personal. La gente de Córdoba lo ha perdido todo, y nosotros estamos sintonizados con el gobernador Erasmo Zuleta para saber exactamente qué es lo que más necesitan y entregar esas ayudas esta semana”, declaró.

De esta manera, confirmó que entre las cosas que más se necesitan se encuentran insumos médicos. “Más allá de la comida, que también es necesaria, requerimos medicamentos básicos, especialmente para las mascotas, que se han visto afectadas”.

Seguidamente, el mandatario departamental contó que: “el Atlántico tiene que ser un departamento que se distinga por solidaridad, porque cuando nosotros tuvimos nuestras emergencias por ola invernal hace unos años, recibimos el cariño y ayuda de muchas personas del Caribe”.

Por otro lado, Verano fue enfático en las medidas que se están evaluando para evitar posibles emergencias en el departamento.

“Nosotros tenemos en este momento un equipo dedicado a precisar los puntos débiles en los municipios con mayor riesgo de posibles inundaciones, así como los caños y otras zonas, lo que se hace es tratar de reforzar esas entradas y evitar que el agua inunde los territorios”, dijo.

Así las cosas, es importante recordar que según reportes de la Ungrd, hay cerca de 40 mil afectados por inundaciones en el departamento de Córdoba, distribuidos entre 24 municipios.

Además, las pérdidas del sector productor en Córdoba son cuantiosas porque hay 35 mil hectáreas bajo las aguas y unas 1.500 reses desaparecidas