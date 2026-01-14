Como parte de las acciones para combatir el hurto de energía, Air-e Intervenida detectó varias irregularidades en los sectores de Sabanilla y Pradomar, en el municipio de Puerto Colombia, tras una serie de inspecciones realizadas por su personal técnico.

Durante las revisiones se identificaron casos de manipulación de medidores y conexiones eléctricas ilegales utilizadas para evadir el pago real del consumo de energía. En inmediaciones de la calle 8 con carrera 13, en el sector de Sabanilla, se halló un predio con líneas eléctricas instaladas por fuera del sistema de medición.

En otros operativos, adelantados en el municipio de Sabanagrande, se detectó un servicio directo con medidor en un asadero de pollos ubicado en la carrera 7 con calle 12. Además, en la calle 34 con carrera 36, en el barrio San Roque, una bodega de frutas y verduras contaba con el servicio de energía conectado de manera irregular.

En Barranquilla, los técnicos encontraron un gimnasio con irregularidades en el medidor en el barrio Por Fin, así como una tienda con línea directa por fuera de la medida en la séptima etapa del barrio Los Robles, en la calle 76 con carrera 20.

Los controles también se extendieron a otros departamentos de la región Caribe. En el barrio Abajo de Riohacha, se identificó un gimnasio con una conexión ilegal que ingresaba al predio desde la parte trasera. Mientras tanto, en Santa Marta, un restaurante–hostal y un hotel operaban con servicio directo sin medidor, en sectores del centro de la ciudad.

Air-e reiteró que continuará intensificando estos operativos de control para reducir las pérdidas de energía, garantizar la legalidad del servicio y promover un uso responsable del sistema eléctrico en los municipios bajo su cobertura.

