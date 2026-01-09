La Corporación Autónoma Regional del Atlántico emitió una serie de recomendaciones dirigidas a los entes territoriales y a la ciudadanía en general, con el fin de prevenir, mitigar y atender los riesgos asociados al inicio de la temporada de menos lluvias durante el primer trimestre de 2026 en los municipios del Atlántico y el distrito de Barranquilla.

De acuerdo con la autoridad ambiental, aunque los pronósticos climáticos reportan episodios de precipitaciones atípicas, estos no representan un cambio significativo frente al comportamiento histórico de la región. En ese sentido, la CRA advirtió que la presencia ocasional de lluvias no reduce el riesgo de incendios forestales ni otros eventos asociados a la sequía, por lo que es necesario adelantar acciones de preparación y alistamiento institucional.

Llamado a fortalecer la gestión del riesgo

Entre las principales orientaciones, la CRA recomendó articular los Planes de Desarrollo Territorial con los Planes de Gestión del Riesgo de Desastres y las Estrategias de Respuesta a Emergencias, garantizando la priorización de recursos para la atención de posibles contingencias.

Asimismo, instó a revisar y actualizar los escenarios de riesgo, incorporando variables relacionadas con el cambio climático, como el aumento de las temperaturas, la prolongación de los periodos secos y la variabilidad de las lluvias. También señaló la importancia de identificar y monitorear puntos críticos en zonas urbanas, suburbanas y rurales, con el fin de proteger a la población y a los animales de compañía, de producción y silvestres.

La entidad enfatizó en la necesidad de fortalecer los Sistemas de Alerta Temprana, promover campañas de educación comunitaria sobre el uso responsable del agua y la prevención de incendios forestales, así como garantizar la articulación interinstitucional y la disponibilidad de recursos logísticos y humanitarios para la atención de emergencias.

Finalmente, la CRA recomendó a las autoridades y a la ciudadanía mantenerse atentos a los boletines del Ideam y hacer uso de herramientas como la aplicación de Puntos Críticos de Fenómenos Naturales y el mapa de susceptibilidad por incendios forestales, disponibles en la página web de la entidad, como apoyo para la toma de decisiones durante la temporada seca.

