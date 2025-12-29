La movilidad en Soledad empieza a mostrar cambios visibles. La Alcaldía de Soledad habilitó 300 metros de pavimento rígido en la calzada sur de la Avenida Circunvalar, una de las vías más importantes del municipio y de conexión nacional. Con esta apertura, los conductores ya pueden transitar sobre un tramo renovado que busca aliviar el tráfico y dejar atrás los problemas ocasionados por el deterioro de la vía.

La puesta en funcionamiento de este segmento permite un mejor flujo vehicular en un punto estratégico, reduce los tiempos de desplazamiento y disminuye el traumatismo vial que, durante meses, afectó a quienes usan a diario este corredor. Además, representa un alivio para transportadores y ciudadanos que venían enfrentando daños frecuentes en sus vehículos.

El secretario de Obras Públicas de Soledad, José Carlos Galindo, explicó que la obra avanza por etapas y que en la segunda semana de enero se habilitarán 200 metros adicionales.

Según indicó, esta estrategia permitirá abrir nuevos frentes de trabajo, intervenir los demás carriles y continuar con las obras de drenaje, sin frenar el ritmo de ejecución.

Para los usuarios habituales de la Circunvalar, la apertura del nuevo concreto tiene un impacto inmediato. “El polvo y el barro que por tanto tiempo nos afectaron ya son cosa del pasado. Esta obra nos devuelve bienestar, seguridad y dignidad”, expresó José Guerrero, motocarrista del sector, quien destacó que los trabajos avanzan con rapidez y favorecen tanto la movilidad como la economía local.

La intervención, que completa cerca de un mes de ejecución, se entregó en este corto plazo por instrucción directa de la alcaldesa Alcira Sandoval, quien pidió celeridad y eficiencia en los trabajos para poner cuanto antes la vía al servicio de la comunidad.

El proyecto de la Avenida Circunvalar contempla una extensión total de 3,2 kilómetros, construidos en concreto rígido, con una infraestructura moderna diseñada para una vida útil aproximada de 30 años.

Con esta obra, la administración municipal busca fortalecer la conectividad y avanzar hacia un Soledad más ordenado, moderno y con mejores condiciones para sus habitantes.