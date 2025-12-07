Esta semana que inicia podría estar marcada por un nuevo capítulo en la discusión jurídica frente a la elección de Leyton Barrios Torres como rector de la Universidad del Atlántico para el periodo 2025-2029, que se ha visto marcada por crecientes señalamientos de irregularidades en su hoja de vida.

Desde la Oficina Jurídica de la Gobernación se informó a EL HERALDO que se espera que, en los próximos días, el Tribunal Administrativo del Atlántico tome una decisión frente a la solicitud de una medida cautelar de suspensión provisional de Barrios Torres.

Y es que el gobernador Eduardo Verano –quien también actúa como presidente del Consejo Superior de la alma mater– presentó una demanda de nulidad en contra del acto de designación de Barrios Torres, aduciendo el incumplimiento de los requisitos para acceder al mencionado cargo, puesto que recientemente se conoció que un certificado de la Corporación Universitaria Empresarial de Salamanca habría sido falsificado.

Rachid Nader, secretario Jurídico de la Gobernación, quien ha acompañado en este proceso al Consejo Superior, expresó a esta casa editorial que si bien el Comité de Acreditaciones de la Universidad realizó una revisión de las hojas de vida de los 19 candidatos y no se habrían identificado anomalías, recientemente se emitió una alerta por parte del Ministerio de Educación frente a posibles irregularidades.

“Dentro del proceso de elección del rector, Leyton Barrios presentó una serie de certificaciones. Como experiencia administrativa acredita los seis años que tuvo como representante de egresados en el Consejo Superior, y, como experiencia docente aporta cinco certificaciones: de la Universidad Americana, Universidad del Atlántico, Universidad Autónoma, Universidad de la Costa y otra de la Corporación Empresarial Universitaria de Salamanca”, explicó.

El funcionario agregó que, una vez surtido el proceso de elección, el gobernador Eduardo Verano recibió la información de que una de las certificaciones sería falsa. Fue esta la situación que hizo activar a la Gobernación sus alarmas.

“Frente a eso, se le ofició a la Corporación Empresarial Universitaria de Salamanca y se le preguntó sobre la veracidad de la certificación. Nos responden, al cabo de una semana, que la certificación no era verdadera, y que, con base en ello, ellos habían interpuesto una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación”, puso de presente.

Ante este panorama se inició una revisión detallada de los mecanismos disponibles para anular la designación del rector y se determinó que solo un juez de la República se encuentra facultado para tal fin.

“La designación del rector es un acto administrativo de carácter particular. Estos pueden ser revocados solamente con el consentimiento del titular. Y hay una regla general de la revocatoria de los actos que nos señalaba que cuando hay la admisión de una demanda contra un acto administrativo, el acto no se puede revocar; eso lo establece el artículo 95 de la ley 1437”, expuso.

Por tal motivo, agregó el secretario Nader, se decidió interponer la demanda de nulidad electoral: “Actualmente se encuentra en el despacho del magistrado Óscar Wilches, para efecto de que decida si anula o no anula la elección”.

Los escenarios futuros

En caso de que prospere la medida cautelar de suspensión provisional, se declararía la vacancia del cargo y el Consejo Superior deberá encargar a una persona en la rectoría para esperar una decisión de fondo.

Sin embargo, si el Tribunal Administrativo del Atlántico deja en firme la elección, Barrios Torres podrá seguir ejerciendo hasta que se tome una decisión de primera instancia.

En caso de que se presente alguna apelación frente a dicho dictamen, el caso iría al Consejo de Estado y se tomaría alrededor de dos años para una determinación de fondo. En el hipotético caso de llegar a este punto, Verano ya habría dejado de ser gobernador y presidente del Consejo Superior de Uniatlántico.

“Mientras tanto, Barrios Torres podría seguir ejerciendo como rector, porque lo que dice el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo es que los actos administrativos se presumen legales, hasta tanto no pierdan su vigencia”, agregó.

Respaldo a revocatoria

Melissa Obregón, representante de la Presidencia de la República ante el Consejo Superior, ha liderado un proceso de revocatoria directa y fue enfática al sostener que el camino más corto corresponde a que el actual rector presente su renuncia al cargo.

“Desde el Consejo Superior miramos las alternativas que podíamos adelantar y el gobernador Verano interpuso una acción para anular el acto. Los estudiantes están en paro por una razón certificada y son las irregularidades en la hoja de vida de Leyton Barrios, a quien en la última sesión invité a renunciar voluntariamente desde el punto de vista de la ética, pero se abstuvo”.

A su turno, Walberto Torres, presidente de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (Aspu), explicó que a través de una demanda de nulidad se pretende que haya avances en este proceso para que la normalidad pueda regresar a la alma mater.

“Tenemos la esperanza de que se suspenda la elección y que se surtan los procesos administrativos, disciplinarios, penales, fiscales, a los que haya lugar”, dijo el líder sindical, quien este viernes participó en un plantón frente a la sede del Tribunal Administrativo del Atlántico para exigir celeridad en este proceso.

Defensa de Barrios

El abogado Iván Cancino, quien lidera la defensa del rector Leyton Barrios, ha sido enfático en que la elección se cumplió de acuerdo con la normatividad vigente.

“Ya están las acciones judiciales interpuestas por el Ministerio, por el Consejo Superior, y ya las autoridades tendrán que definir. Esto solamente lo veo yo como un mecanismo de presión para lograr la renuncia de una persona que fue elegida dentro del marco legal”, explicó en diálogo con EL HERALDO.

El reconocido jurista fue enfático al sostener que “si aquí lo que se trata es el que hable más duro, el que ponga más denuncias y más querellas, es algo que se sale de toda proporción, pero nosotros también estamos listos para la batalla jurídica”.

Y recalcó que “en caso de que revoquen o hagan algún acto de suspensión, obviamente que nosotros iniciaremos las acciones legales contra ellos, porque la elección fue absolutamente legal”.

Archivo La alma mater se encuentra en paro desde hace un mes.

Se mantiene el paro

Como rechazo a la elección de Leyton Barrios como rector, varias facultades se declararon en cese de actividades desde hace un mes. En ese sentido, en algunas sedes se ha adelantado una toma por parte de la comunidad universitaria.

En las últimas semanas se han registrado enfrentamientos entre diversos grupos de estudiantes por su posición frente al paro, teniendo en cuenta que restan menos de dos semanas de actividades académicas para culminar el actual semestre.