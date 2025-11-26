Un grupo de estudiantes de la Universidad del Atlántico, quienes hacen parte del parado general indefinido decretado en el centro de estudios hace algunas semanas, se tomaron la mañana de este martes la sede Centro como medida para evitar que se siga operando desde el área administrativa.

El señalado paro hace parte de las medidas de rechazo y presión por parte de varios sectores del estudiantado que rechazan la elección de Leyton Barrios como rector para el periodo 2025-2029 y piden su renuncia inmediata.

Marco Mercado, líder estudiantil, manifestó que la toma se realizó debido a lo que consideraron una acción de Barrios para, según ellos, aparentar normalidad: “Desde el primer día que nos fuimos a paro, Leyton Barrios comenzó a llevarse personal administrativo desde la sede Norte que nos tomamos, a la del Centro, para seguir trabajando como si nada estuviera pasando. Por eso un grupo de estudiantes decidió hacer la toma para evitar esa situación y darle todas las garantías al paro, el cual fue declarado en asamblea”.

Sin embargo, la toma y bloqueo de las oficinas administrativas no es lo único, pues, como se sabe, en la sede Centro la Gobernación del Atlántico viene adelantando diferentes obras de mantenimiento y remodelación.

Parte de la toma se disparó por declaraciones entregadas este martes por el gobernador Eduardo Verano y recogidas por EL HERALDO señalando que: “El rector actual atraviesa en estos momentos por un proceso judicial, pero de buena fe hay que tener la presunción de inocencia, así que se sigue entregando todo lo que necesita la institución para que siga en funcionamiento. Estamos tratando de hablar con los jóvenes para regresar a las clases porque yo creo que existen todas las razones para salvar el semestre”.

Según Marco Mercado, estas palabras fueron tomadas como “una ofensa para los estudiantes. Las denuncias que se hacen sobre las presuntas falsedades en la hoja de vida de Leyton Barrios ya dan para que no sea más el rector, pero lo que se está haciendo es abrir un proceso de revocatoria del acto administrativo”.

Ante esa situación la determinación fue: “no permitir que sigan las obras que hace la Gobernación, como rechazó a las palabras del gobernador Eduardo Verano, quién no está respetando la voz de los estudiantes”.

Es de recordar el paro inició el pasado 30 de octubre, con el respaldo de ocho de las diez facultades, desde entonces la sede Norte se ha mantenido cerrado. El vocero de los estudiantes señaló que en próximos días también se podrán extender la toma a las sedes de Suan y Sabanalarga.