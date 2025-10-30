La empresa Air-e informó que realizará trabajos de instalaciones de redes en el sector de El Recreo para este viernes, por lo que se llevarán a cabo interrupciones en el servicio desde tempranas horas de la mañana.
Las obras se desarrollarán en la calle 63B con la carrera 35, en el horario de 7:45 de la mañana a 3:45 de la tarde.
Además, se adecuarán las redes de baja tensión de la zona.
De esta manera, una vez culminen los trabajos se reestablecerá el servicio de manera gradual.
La empresa hizo un nuevo llamado a los usuarios para que ante cualquier inquietud sobre el servicio de energía se comuniquen al 115 o al WhatsApp 313 4300000.