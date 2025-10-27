La Alcaldía de Barranquilla, en alianza con la Dream Big School Program Foundation, invita a los estudiantes y deportistas de la ciudad a participar en una jornada especial dedicada a la promoción del talento académico y deportivo.

La actividad se realizará este lunes 27 de octubre, entre las 9:00 a.m. y la 1:00 p.m., y está dirigida a jóvenes interesados en combinar sus estudios universitarios con una carrera deportiva de alto rendimiento.

El encuentro busca ofrecer a los participantes la posibilidad de ser evaluados en sus habilidades académicas y deportivas, con el fin de acceder a becas internacionales en instituciones de educación superior, principalmente en Estados Unidos y otros países aliados.

Durante la jornada, los asistentes podrán recibir orientación gratuita sobre los procesos de admisión, requisitos y oportunidades de formación en universidades extranjeras. Asimismo, se realizarán evaluaciones preliminares y encuentros con representantes académicos y entrenadores de programas universitarios.

En esta edición, se destaca la participación especial del Miami Dade College, reconocido por su excelencia educativa y por su respaldo a atletas internacionales que buscan continuar su formación profesional.

Quienes deseen formar parte del evento deben realizar su registro previo a través del enlace: https://becas.dreambigeducationgroup.com/registroinicial. La participación será confirmada posteriormente por correo electrónico.