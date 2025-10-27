Air-e Intervenida continúa avanzando en su compromiso con la transformación energética en la región Caribe, impulsando talleres de Uso Responsable de la Energía (URE) que, durante el último trimestre del año, han beneficiado a más de 54.000 usuarios.

La estrategia, liderada por la Dirección de Gestión Comunitaria, llega directamente a los hogares con visitas casa a casa y actividades en comunidades en proceso de formalización eléctrica o de atención prioritaria. En estos espacios, los equipos de la empresa brindan capacitaciones prácticas que enseñan a las familias cómo optimizar su consumo, proteger sus electrodomésticos y reducir el valor de su factura eléctrica.

Mediante una cartilla pedagógica, los facilitadores comparten recomendaciones sobre el uso eficiente de la energía, la prevención de emergencias y la adopción de hábitos sostenibles que mejoran la calidad de vida de los usuarios.

Los resultados reflejan un impacto significativo: Atlántico concentra 27.250 beneficiados, seguido por Magdalena con 15.338 y La Guajira con 12.140 personas formadas en buenas prácticas energéticas. Solo entre julio y septiembre, más de 54.000 usuarios participaron en actividades que promueven una energía “más bacana, más segura y más sostenible”.

“Nuestro propósito no es solo garantizar el servicio, sino acompañar a las familias para que vivan mejor con la energía. Cada taller es una oportunidad para transformar hábitos y construir juntos una nueva cultura eléctrica en el Caribe”, destacó Víctor de Luque, director de Gestión Comunitaria de Air-e Intervenida.

La compañía continuará desarrollando esta iniciativa durante los próximos meses, especialmente en las temporadas de alto consumo, para fortalecer la conciencia ciudadana y reafirmar su compromiso con una energía más cercana, confiable y responsable.