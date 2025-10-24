Este viernes culmina el XXXV congreso nacional de Cajas de Compensación Familiar (Asocajas), el cual se está llevando a cabo desde el pasado jueves 23 de octubre. Durante las jornadas, se abordaron temas sobre sostenibilidad, vivienda y los escenarios que enfrenta el país ante las elecciones presidenciales de 2026.

Con respecto al último, el presidente de la junta directiva de Asocajas, David Escobar, reveló que, como gremio, están organizando la construcción de documentos y la invitación a precandidatos y candidatos para establecer canales de diálogo y enriquecer sus propuestas.

Puso de presente que tienen sugerencias para los aspirantes en todos los ámbitos que trabajan, tales como propuestas para reactivar el sector de la vivienda, para salvar el sector de salud, dinamizar el sector educativo colombiano e intensificar la bancarización y el crédito social con el fin facilitar el acceso a vivienda y educación.

“Seguiremos trabajando con todos los gobiernos futuros, sin importar su color político, su origen electoral o su partido. Somos organizaciones neutrales en lo ideológico, pero profundamente comprometidas con lo social”, sentenció el encargado.