Rindiendo homenaje a su rica tradición cultural en medio de un acto protocolario celebrado en la plaza central del municipio, la Alcaldía de Baranoa conmemoró los 169 años de historia de la población, entregando además el reconocimiento a los estudiantes que lograron superar la barrera de los 300 puntos en las Pruebas Saber 11 así como a las estudiantes que ganaron el primer lugar en el Mundial de Ciencia y Tecnología Escolar en Chile.

El alcalde Edinson Palma, en un mensaje emotivo, destacó que el orgullo baranoero debe estar más vivo que nunca tras años de luchas, transformaciones y victorias que han contribuido a construir Baranoa.

“La trayectoria de Baranoa es fruto del esfuerzo conjunto de un pueblo trabajador, solidario y apasionado, donde sobresale el talento de deportistas, actores culturales y estudiantes que han llevado en alto el nombre de nuestro municipio”, afirmó el alcalde.

Durante el acto se otorgó la Medalla a la Excelencia Académica a los cinco primeros estudiantes de ocho instituciones oficiales y tres privadas que obtuvieron puntajes superiores a 300 en las Pruebas Saber 11.

También se entregó el reconocimiento en Mérito Investigativo a las estudiantes que representaron a Baranoa en el Mundial de Ciencia y Tecnología, en Chile, con el proyecto ‘La Narratividad y las TAC’, una estrategia lúdico-pedagógica para fortalecer la producción textual y fomentar el cuidado de la fauna colombiana.

“Continuaremos impulsando y dinamizando la educación y proyectando a Baranoa como un destino turístico, cultural y educativo único en el Atlántico y en toda Colombia”, afirmó el mandatario.

La jornada continuó con un repertorio artístico a cargo de la Escuela de Música Municipal Antonio María Llanos, bajo la dirección del maestro Javier Araujo.

Las celebraciones proseguirán con la siguiente agenda cultural durante el fin de semana: