El Centro Nacional de Huracanes (NHC por sus siglas en inglés) de Estados Unidos alertó sobre las 11:00 de la mañana de este martes la formación de una nueva tormenta tropical bautizada como ‘Melissa’ en el Mar Caribe.

En su boletín, el NHC explica que “se espera que Melissa traiga lluvias intensas y el riesgo de inundaciones repentinas significativas y el peligro de deslizamientos de tierra a partes de Haití y la República Dominicana durante el fin de semana".

Adicionalmente a ello, se ha “emitido una Vigilancia de Huracán para la costa sur y la península de Tiburón en Haití. Se ha emitido una Vigilancia de Tormenta Tropical para Jamaica. Las preparaciones para proteger la vida y la propiedad deben completarse antes del jueves”.

También aclaró que “existe una incertidumbre significativa en el pronóstico de la trayectoria e intensidad de ‘Melissa’. Los interesados en otras partes de La Española y Cuba deberían seguir monitoreando los últimos pronósticos”.

Por parte de Colombia, el Ministerio de Ambiente señaló que “estamos vigilando este sistema constantemente para informarte sobre su evolución” e invitó a los ciudadanos a que se mantengan “actualizados por las fuentes oficiales”.

Es probable que departamentos como La Guajira y Magdalena se vean afectados en las próximas horas por estar en el área de influencia de la tormenta.