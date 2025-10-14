Compartir:
Por:  Gabis Amaya

Tras los actos vandálicos que se registraron este martes en la sede norte de la Universidad del Atlántico, los candidatos a la rectoría han hecho un llamado a la calma, al diálogo y a mantener el orden institucional dentro del campus.

De esta manera, de acuerdo con los aspirantes, se podrá desecalar el ambiente de tensión e incertidumbre que se ha venido generando en la institución ante el aplazamiento de la sesión del Consejo Superior para la designación del rector para el periodo 2025-2029, mientras la Procuraduría se pronuncia frente a las recusaciones presentadas contra los miembros de dicho órganos.

Danilo Hernández, quien estuvo al frente de la alma mater hasta hace algunos días y hace parte del listado de elegibles, enfatizó en la importancia de preservar la convivencia universitaria y utilizar el diálogo como un canal para la resolución de las diferencias entre los diversos estamentos.

Gobernador Verano rechaza actos vandálicos en la Universidad del Atlántico

“Nada justifica poner en riesgo la integridad de la comunidad y los bienes que con tanto esfuerzo hemos logrado. La estabilidad que logramos durante estos cuatro años no fue fruto de la imposición, sino del diálogo y la construcción conjunta de una Uniatlántico orientada al progreso”, dijo.

En ese sentido, enfatizó que “resolvamos nuestras diferencias desde la protesta pacífica y la construcción de consensos. No destruyamos lo que tanto nos ha costado; la institución es primero”.

Al respecto, el aspirante Wilson Quimbayo rechazó, de manera enérgica, los actos violentos que “siembran zozobra” en la Universidad del Atlántico: “El campus universitario debe ser centro de debate de ideas, no podemos volver al pasado de caos y terror”.

También instó a las fuerzas vivas de la universidad para que cesen las expresiones de violencia y retorne la paz en el claustro universitario.

“La institucionalidad debe prevalecer siempre; las personas pasan, las instituciones permanecen”, enfatizó.

Solicitud de acompañamiento a Defensoría

Por su parte, Álvaro González –actual vicerrector de Bienestar Universitario y candidato a la rectoría– solicitó a la defensora del Pueblo regional del Atlántico, Carolina Gómez Urueta, que se brinde acompañamiento y protección a los derechos humanos en la alma mater.

“Estos acontecimientos generaron alteraciones al orden institucional y riesgos para la seguridad del personal docente, administrativo y estudiantil, razón por la cual se hace necesaria la intervención y acompañamiento de la Defensoría del Pueblo en el marco de sus competencias constitucionales con el fin de garantizar la protección de los derechos fundamentales y promover el restablecimiento de un ambiente pacífico y seguro dentro del campus universitario”, se lee en la misiva.

Además, puso de presente que las “situaciones de violencia y daños materiales afectaron la integridad de las dependencias administrativas, así como la tranquilidad de toda la comunidad universitaria”.