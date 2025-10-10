En medio de lo que ha sido una verdadera tormenta de recusaciones a varios de los integrantes del Consejo Superior de la Universidad del Atlántico, se suma una más, la realizada en contra del procurador del Atlántico, Javier Enrique Bolaño Higgins.

Fue presentada durante la tarde de este viernes, para que no sea él quien tome las decisiones de fondo sobre los requerimientos en discusión que fueron allegados a su despacho al sentir que no hay independencia en las actuaciones del funcionario.

entre las recusaciones están cuatro al gobernador Eduardo Verano y otras a diferentes miembros del Consejo Superior como Miguel Antonio Caro, representante de las directivas y Angelly Diaz Cordero, representante a los estudiantes.

En un oficio suscrito por Luis Alejandro Lemus Martínez, estudiante de la Universidad del Atlántico en la Facultad de Ciencias Económicas tiene como petición, tras una serie de miramientos y argumentos jurídicos que “considero los argumentos como suficientes para que el Procurador se declare impedido y en su defecto remita el expediente al Despacho del Procurador General de la Nación”.

Y en que en decir del accionante: “Concretamente la ley consagra los principios que rigen la actuación administrativa dentro de los que se halla el principio de imparcialidad y transparencia, el que debe ser observado, sin excepción alguna, en el adelantamiento de las actuaciones administrativas”.

Todo esto al considerar que “ese binomio (debido proceso-buena fe), ha sido gravemente conculcado con las últimas actuaciones del Procurador Regional, quien quiere imponer términos irracionales para resolver las peticiones”.

Es de acotar que a lo largo del día se han evacuado varias recusaciones, cuyas discusiones llevaron incluso en algún momento a que el representante del ministro de Educación, el viceministro Ricardo Moreno, abandonara la mesa aunque finalmente se reintegró no sin antes anunciar denuncian ante la misma Procuraduría.

En ese sentido, los argumentos entregados, habrá que esperar una respuesta de fondo para saber si se llevará a delante la elección para el día de hoy como estaba previsto o si definitivamente se suspende la sesión y se nombra a un rector encargado mientras se evacuan todas las situaciones jurídicas.