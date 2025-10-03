La Alcaldía de Barranquilla informó que, desde la Oficina de la Mujer, Equidad y Género Barranquilla se vienen promoviendo acciones pedagógicas que fortalezcan el autocuidado como una práctica cotidiana de empoderamiento y prevención.

Ante los diferentes tipos de violencias que aún enfrentan muchas mujeres en contextos familiares, comunitarios o urbanos, contar con herramientas prácticas es clave.

Por eso, se han difundido recomendaciones que permiten a las mujeres anticiparse a posibles situaciones de riesgo.

Entre los consejos más destacados se encuentran: fortalecer redes de apoyo, manteniendo el contacto con personas cercanas y estableciendo palabras clave para alertar sin exponerse, guardar contactos de emergencia tanto en el celular como por escrito, trazar rutas seguras y evitar zonas con baja iluminación o circulación.

“Aprender a reconocer lo que tu cuerpo y tus emociones te dicen ante situaciones incómodas o de riesgo. Tu intuición también es una herramienta de protección”, recomienda el Distrito.

Y recuerda que “decir no también es una forma de cuidarte y no necesitas justificarlo”.

Además, se recuerda a la ciudadanía que la Oficina de la Mujer, Equidad y Género cuenta con un equipo interdisciplinario con atención psicológica, jurídica y de acceso a derechos, encargado de brindar orientación y acompañamiento a quienes lo requieran.

La línea de atención es 315 6389391, disponible de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y su sede funciona en la calle 34 #43-31 edificio Paseo Bolívar, Alcaldía Distrital de Barranquilla, segundo piso.

El compromiso del Distrito es “garantizar que las mujeres de Barranquilla no solo cuenten con herramientas de autocuidado para su protección y bienestar, sino también con el respaldo institucional necesario para garantizar el restablecimiento de sus derechos frente a una situación de violencia”.