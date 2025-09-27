La Alcaldía de Barranquilla, a través de la Secretaría de Control Urbano y Espacio Público, adelanta operativos de vigilancia y control en establecimientos nocturnos con el fin de garantizar el cumplimiento de las normativas urbanísticas.

Estas acciones se llevan a cabo en respuesta a los requerimientos de la comunidad en zonas priorizadas de la ciudad y se extenderán a las cinco localidades del Distrito.

Nelson Patrón, secretario de Control Urbano y Espacio Público, explicó que las jornadas incluyen recorridos de verificación del uso de suelo, permisos de funcionamiento y ocupación del espacio público.

“Realizamos recorridos en diferentes establecimientos comerciales nocturnos para mantener acciones de vigilancia y control. Estos operativos se realizan atendiendo solicitudes de la comunidad y continuarán desarrollándose en todas las localidades”, señaló el funcionario.

La Administración Distrital destacó que este tipo de intervenciones son fundamentales para el ordenamiento territorial de la ciudad y para asegurar que los comercios contribuyan al bienestar y convivencia de todos los barranquilleros.