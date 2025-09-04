La Alcaldía de Barranquilla emitió una serie de recomendaciones y prohibiciones para que los hinchas de Colombia, visitantes de todas partes del país y del exterior, vivan en paz y completa convivencia el partido definitivo entre la escuadra nacional y su similar de Bolivia, en el duelo que podría otorgar la clasificación del conjunto cafetero.

Lea más: Alcalde Alejandro Char decreta tarde cívica en Barranquilla por partido de la selección Colombia

El Distrito recordó que “Barranquilleros y visitantes ya están listos para acompañar hoy a la Selección Colombia en el estadio Metropolitano con el acostumbrado entusiasmo, apoyo y espíritu alegre que siempre caracteriza a esta tierra”.

Por ello, la ciudad registra una ocupación hotelera del 100% y más de 30.000 visitantes que disfrutarán el partido y las joyas turísticas que hoy ofrece la ciudad.

“Para garantizar que esta fiesta colectiva se viva con respeto, convivencia y seguridad para todos, el Distrito y la fuerza pública pusieron en marcha los operativos necesarios y dieron a conocer medidas especiales y recomendaciones”, apuntó la Alcaldía.

Prohibiciones y recomendaciones

En el escenario deportivo, durante el evento se prohíbe la venta y consumo de bebidas en envases de vidrio, latas, cualquier objeto inflamable, así como el ingreso de armas de fuego, armas blancas o elementos contundentes, lo mismo que el ingreso de personas en estado de embriaguez o bajo efectos de sustancias psicoactivas. De igual manera, está restringido el ingreso de correas con hebillas o cualquier elemento que represente riesgo para la seguridad.

Teniendo en cuenta las altas temperaturas que se están presentando en la ciudad, se recomienda a todos los asistentes al estadio llevar ropa fresca y calzado cómodo. Estas condiciones ayudarán a mantener el bienestar, prevenir afectaciones a la salud y garantizar una experiencia más segura y confortable durante todo el evento.

No se permitirá el ingreso al estadio de alimentos, bebidas, bolsos grandes ni carteras. Todos los productos alimenticios y bebidas deberán adquirirse exclusivamente en las cafeterías y puntos autorizados dentro del escenario deportivo.

Las autoridades recomiendan no asistir en estado de gestación o si es persona mayor con condiciones especiales de salud.

Se deben respetar las señalizaciones y mantener despejadas las vías de evacuación, evitar arrojar objetos a la cancha, atender las recomendaciones del personal logístico y de seguridad, así como denunciar cualquier conducta sospechosa o contraria a la convivencia.

Se aplicarán comparendos a quienes incurran en comportamientos contrarios a la convivencia y se garantizará la protección de menores de edad a través de los comisarios e inspectores habilitados en el escenario.

Recomendaciones de movilidad

⁠Si va a ingerir licor, sea responsable, entregue las llaves, busque su conductor elegido o use transporte público.

⁠Tome transporte público (taxi o Trasmetro). ⁠Programe sus recorridos con tiempo. ⁠Tenga en cuenta los cierres viales y desvíos.

⁠Para una mejor movilidad dentro de la ciudad se recomienda programar los recorridos con tiempo y evitar congestiones.

⁠A los conductores se les recomienda no exceder el límite de velocidad y recordar la fiscalización electrónica a lo largo de la vía, no invadir el carril contrario, llevar el cinturón abrochado y no hablar por celular, ya que una mínima distracción en una vía congestionada podría tener consecuencias fatales.

⁠La Policía de Tránsito realizará, antes, durante y después del partido, operativos de alcoholemia en puntos fijos y móviles de la ciudad.

⁠La Policía Nacional de Tránsito y los Orientadores de Movilidad estarán en puntos prioritarios para agilizar la movilidad.