En la mañana de este sábado se registró el sensible fallecimiento del destacado dirigente político barranquillero Antonio Abello Roca, quien ocupó diversos cargos públicos a nivel nacional y departamental.

Abello Roca fue gobernador del Atlántico entre 1970 y 1971, durante el gobierno de Misael Pastrana Borrero. Además, se desempeñó como ministro de Comunicaciones en 1981, en el Gobierno de Julio César Turbay Ayala. También fue columnista de EL HERALDO.

Tuvo cinco hijos en el hogar conformado con Yolanda Vives, entre ellos, la exministra de Transporte Natalia Abello y el empresario Camilo Abello (q.e.p.d).

El exgobernador Edgardo Sales lamentó su pérdida a través de redes sociales, recordándolo “especialmente un hombre liberal; un gran ser humano y Caribe hasta los tuétanos”.

Por su parte, el empresario y líder liberal Emilio Lebolo Castellanos, le dijo a EL HERALDO que “el amigo y copartidario: Antonio Abello Roca, conocido entre sus amigos con el afectivo apodo del ‘Pato’, deja un admirable legado”.

El reconocido constructor agregó que Abello Roca “sobresalió en el campo privado como presidente de Fedealgodón, en lo público fue ministro de Comunicaciones y gobernador del Atlántico, además de un reconocido escritor, autor del libro ‘Itinerario de un desastre: testimonio de una época’, y en sus ratos libres fungió como columnista de EL HERALDO”.

También agregó que “su recordado hijo Camilo fue un alto directivo del Grupo Argos, su hija Natalia fue ministra y embajadora, siguiendo el ejemplo de su multifacético padre”

‘El Pato’, concluyó Lebolo Castellanos, fue un “contertulio de los almuerzos de los viernes, la que amenizaba con su inteligencia;, se fue a acompañar a varios de sus amigos que lo esperaban en ‘El trono del señor’, una tertulia de amigos creada hace 45 años. Adiós Pato. Guárdanos un puesto a tu lado, mientras tanto nos harán mucha falta tus ocurrencias con las que nos deleitabas con un escocés en la mano”.